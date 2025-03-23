İmamoğlu Görevden Alındı, Kayyum Ataması Yok

İMAMOGLU’NUN GÖREVİNDEN ALINMASI

Yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından görevinden alındı. İmamoğlu’nun görevden alınmasının ardından sosyal medyada “İBB’ye kayyum atandı” şeklinde iddialar gündeme geldi. Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddialar hakkında açıklama yaptı. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandı’ iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları sebebiyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır” ifadeleri yer aldı.

GEÇİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

Açıklamada, “Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı Vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi. Bu, Kamuoyunu doğru bilgilendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.