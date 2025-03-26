İmamoğlu Gösterisinde Gözaltına Alınanlar Serbest

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI SONRASI GÖSTERİ
Sakarya’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen sonrasında izinsiz bir gösteri düzenleyen grupta, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Sakarya İl Başkanı Tuncay Köklü ile birlikte 16 öğrenci gözaltına alındı. Gösteri, kampüs çevresinde kısa süre içerisinde toplandığı bildiriliyor.
POLİS MÜDAHALESİ
İhbar üzerine, olay yerinde çok sayıda polis ekibi görev aldı. Polisin “dağılın” uyarılarını dikkate almayan grup, polisin müdahale etmesiyle dağıldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete sevk edilirken, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.