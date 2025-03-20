İmamoğlu Gözaltı Hazırlık İddiası Yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden gelen açıklamaya göre, “Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli’nde bulunan Kandıra Cezaevi’nde 100 kişilik yer açıldı” iddiası yalanlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, bu soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alındı.

İDDİALARA YANIT

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaşanan gelişmelerin ardından gelen iddialara yanıt verdi. DMM, “Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli’nde bulunan Kandıra Cezaevi’nde 100 kişilik yer açıldı” iddiasını kesin bir dille reddetti.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA NAKİL İŞLEMLERİ

Yapılan açıklamada, “Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyin” denildi.