İmamoğlu Gözaltı Sonrası Protestolar Sürüyor

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

İBB’ye yönelik yürütülen “Yolsuzluk” ve “Terör” soruşturmaları çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya’dan çok sayıda partili üyenin sabah saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTILARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Baş, “Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor” ifadesini kullandı. Baş, halkın iradesine dönük bu tür girişimlerin kendilerini geri adım attıramayacağını, ancak bu durumu bir zulüm olarak değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı ve “Direnmeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

TİP MYK üyesi Yunus Başaran ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gözaltına alınıyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız” sözleriyle durumu aktardı.