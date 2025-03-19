İmamoğlu Gözaltına Alındı, Önder’den Tepki

ŞÜPHELİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

CHP’deki para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı üst düzey yetkililerinin de aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yer alıyor. Olaylara dair tepkiler devam ederken, TBMM’deki oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, konuyla ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

ÖNDER’İNDEN TEPKİ

Sırrı Süreyya Önder, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını doğru bulmadığını belirtti ve bu duruma sessiz kalmayacağını ifade etti. Önder, “Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale, ne yapana ne bunu teşvik eden yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üstünde kağıt üstünde rasyonel gözükür fakat halk denen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murad edenler açısından irrasyonel olur. Benim şahsi tutumum Cumhuriyetin demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yana” dedi. Önder, bu tür müdahalelere onay vermeyeceğini ve sessiz kalmayacağını sözlerine ekledi.

ERDOĞAN İLE SOHBET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde Meclis’te gerçekleştirilen bir iftarda karşılaştı ve kısa bir sohbet etme imkanı buldu. Önder, Erdoğan’a sağlığını sorduğunu ve aynı şekilde Erdoğan’ın da kendisinin sağlığını sorduğunu belirtti. Sohbetteki iyi dileklerin karşılıklı olduğu vurgulandı.