İmamoğlu Gözaltında: Annesinden Destek Geldi

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aralarında olduğu 100’ü aşkın kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 87 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İmamoğlu ve 99 şüpheli için “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarını içeriyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da yer aldığı 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddialarıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Gözaltına alınanların ifade işlemleri de başladı.

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltında geçirdiği ikinci gününde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Annesi ile yaptığı bir röportajı paylaşan İmamoğlu, “Üzülme annem bu günler geçecek…. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun annesi ise oğlu gözaltına alındıktan sonra verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı adayı olmasını başta istemiyordum. Ama şimdi bu kadar uğraşmalarına karşı istiyorum. Benim oğluma bir keder gelmesin. Sağ olsun, bana dönsün.” şeklinde konuştu.