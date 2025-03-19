İmamoğlu Gözaltında, Destek Mesajları Yağdı

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali, yokluk ve açık hata gerekçeleriyle başlamış olan süreç, bugün İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelen terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu toplam 84 kişi gözaltına aldı. Gözaltılara hem Türkiye hem de dünya genelinden birçok tepki geldi.

Avrupa’nın önemli şehirlerinin belediye başkanları ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına karşı tepkilerini dile getirdi. AP üyesi Floransa Belediye Başkanı ve eski Eurocities Başkanı Dario Nardella, AP Üyesi Cecilia Strada, İtalyan Parlamentosu Üyesi Federico Gianassi, AP Üyesi Brando Benifei, Milano Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Pier Francesco Maran, İtalyan Parlamento Üyesi Roberto Speranza, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sabah saatlerinde ortak destek mesajı yayımladı. Videoda, “İmamoğlu’nun yanındayız, Türkiye’de demokrasiden yanayız” ifadeleri kullanıldı.

DİPLOMA İPTALİNİN DÜNYA BASININDA YER ALMASI

İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basınında geniş bir şekilde yer bulmuştu. Dünyanın en çok okunan gazetelerinden biri olan Reuters, bu durumu “Türkiye’deki üniversite muhalefete darbe olarak Erdoğan’ın rakibinin diplomasını iptal etti” başlığıyla duyurarak dikkatleri üzerine çekti.