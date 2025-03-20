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İmamoğlu Gözaltında, Gençlerden Özel’e Tepki

 

İMAMOGLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI KALABALIKTAN TEPKİ

 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki belediye binası önünde bir araya gelen kalabalık duruma tepki gösterdi. Dilek İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel’in kalabalığa seslenmesiyle, toplanan kalabalık sorunsuz bir şekilde dağıldı.

 

SURATINI ASAN GENCİN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT SÖZLERİ

 

İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’ye gelen ve evine dönmeyen bir genç, CHP lideri Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Genç, “Kalkıp gelsene, şuraya CHP’yi yığsana ya” diyerek Özel’e seslendi. Genç, “Sizin adamınız içeride, İBB Başkanınız içeride, cumhurbaşkanı adayınız içeride… Sizin bu yaptığınız ne? Evinizde oturup çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsun abi artık? Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan. Buraya bir yemek getir, hoparlör koy, bir şey yap. Evinde oturma ya! Özgür Özel ayağa kalk ayağa.” ifadelerini kullandı.

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