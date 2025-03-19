İmamoğlu Gözaltında, İBB’ye Kayyum Tartışmaları Başladı

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE ÇARPICI SUÇLAMALAR

İstanbul’da bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” iddialarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı ikinci açıklamada İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediğini öne sürdü. Bu gelişmeler, İBB’ye kayyum atanabileceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

SAVCILIKTAN ÇARPICI İDDİALAR

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı İBB yöneticilerinin, “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK’ya destek sağladığını iddia ediyor. Yapılan açıklamada, bu tür faaliyetlerin terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu kaydedildi. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkında tutuklama kararı verilirse, bu durum görevden alınmalarını ve yerlerine kayyum atanmasını mümkün kılabiliyor.

KAYYUM ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile yasalaştı. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanı ya da meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma açılması ve görevden uzaklaştırılmaları halinde İçişleri Bakanlığı kayyum atama yetkisine sahip. Atanan kişinin, seçilme yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

ESENYURT ÖRNEĞİ VE BEŞİKTAŞ FARKI

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda kayyum atama süreci daha önce de gündeme geldi. 30 Ekim 2024 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Öte yandan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise “rüşvet” suçlamasıyla tutuklandığında Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçme yolunu izleyebilmişti. Bu farklılık, suçun niteliğine göre ortaya çıkıyor: Terör suçlarında kayyum atanırken, diğer suçlarda meclis devreye girebiliyor.

TUTUKLAMA OLURSA NE OLACAK?

Savcılığın ikinci açıklasında İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Mahkeme bu iki isme tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması gündeme gelebilir. Böyle bir durumda, İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni görevlendirmeler gerçekleştirebilir.

PİYASALARDAN VE SİYASETTEKİ BEKLENTİLER

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Borsa İstanbul’da bu sabah yaşanan sert düşüşle ilişkilendiriliyor. BIST 100 endeksinin yüzde 6,87 değer kaybetmesiyle devre kesici sisteminin devreye girmesi, piyasalardaki tedirginliği gözler önüne serdi. Siyasi kulislerde ise CHP’nin bu duruma nasıl yanıt vereceği ve İBB’nin geleceğinin ne olacağı merak ediliyor.