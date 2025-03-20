İmamoğlu Gözaltında: İstanbul’a Kayyum İddiası

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından “İstanbul’a kayyum mu atanacak?” sorusu gündeme gelirken, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Öztürk, yazısında kayyum seçeneğinin değerlendirildiğini vurguladı ve İmamoğlu’nun yerine atanabilecek bir isimle ilgili bilgi verdi.

KAYYUM ATANMA ŞARTLARI

İmamoğlu’nun gözaltına alınma nedenlerinden biri olan ‘Kent Uzlaşısı’ konusuna değinen Öztürk, “İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması ancak ‘terör bağlantısı’ iddiası üzerinden gerçekleştirilebilir” dedi. Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan Belediye Kanunu değişikliği gereği, terörle bağlantısı tespit edilen veya bu yönde soruşturma geçiren başkanların yerine kayyum atandığına dikkat çekti.

KAYYUM OLARAK GÖREVLENDİRECEK İSİMLER

Öztürk, “İmamoğlu’nun yerine kim kayyum olarak atanır?” sorusunu gündeme getirerek, büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam veya vali yardımcısının görevlendirildiğini belirtti. İsim vermeden, İstanbul Valisi Davut Gül’ü işaret etti. İmamoğlu’nun tutuklanması durumunda, aynı gün İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye kayyum atayabileceğine dair bir iddia da ortaya koydu. Öztürk, Belediye Kanunu’nun ilgili maddesini hatırlatarak, “Belediye başkanının terör/terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması durumlarında, Büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali tarafından belediye başkanının veya belediye başkan vekilinin görevlendirileceğini” ifade etti.