İmamoğlu Gözaltında: Kayyum Mı, Seçim Mi?

İMAMOGLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamaları kapsamında gözaltına alınması, geniş yankı uyandırıyor. Kamuoyunda “İmamoğlu tutuklanırsa İBB’ye kayyum atanır mı?” sorusu gündeme geliyor. Bu durumda iki olasılık bulunuyor. Eğer İmamoğlu, terör suçlamasından ceza alırsa yerine doğrudan kayyum ataması yapılacak. Ancak rüşvet gibi diğer durumlar yaşanırsa, belediye meclisi içinden yeni bir seçim yapılacak.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında “Suç örgütü lideri” tanımını kullanırken, gözaltına alınanlar arasında belediyenin çeşitli yöneticileri de yer alıyor. Aynı soruşturma çerçevesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da gözaltına alındığı bildirildi. İmamoğlu, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu soruşturmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer altı kişi de bulunuyor. İBB bünyesindeki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı alındı.

SUÇLAR VE KAYYUM ATANMA KOŞULLARI

Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında, PKK/KCK ile ilişkili bir durum tespit edilirse, mevzuat gereği kayyum atanması gündeme gelebilir. Ancak, terörle ilgili olmayan rüşvet, irtikap veya dolandırıcılık gibi suçlar söz konusu olursa, belediye meclisi seçimi yapılması suretiyle yeni bir belediye başkanı seçilecek.

İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan diğer isimler arasında Murat Ongun (İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan (kampanya yöneticisi) ve birçok İBB yöneticisi bulunuyor. Bu durum, soruşturmanın geniş kapsamını ve etkilerini gözler önüne seriyor.