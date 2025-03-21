İmamoğlu Gözaltında: Yolsuzluk ve Terör Soruşturması

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. İmamoğlu, emniyette ifade verme süreci devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yeni bir açıklama dikkat çekti. Açıklamada, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21.00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır.” ifadesi yer aldı.

YENİ GELİŞMELER

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyette ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. İmamoğlu’nun ifadesinin tamamlanmasının ardından, terör soruşturması ile ilgili olarak da ifadesinin alınacağı bilgisine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma başlattı.

GÖZALTILAR VE SÜREÇ

Gözaltı kararlarının ardından harekete geçen emniyet güçleri, Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu toplamda 90 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sürdüğü bildirildi.