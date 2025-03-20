İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı Çıktı

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 kişiye yönelik olarak ‘suç örgütü kurarak, rüşvet, irtikap, yolsuzluk yapmak’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlamalarıyla gözaltı kararı alındı. 87 kişi, dün gerçekleştirilen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili olarak da gerekli adımlar atılmaya başlandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE SORUŞTURMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformlarında provokatif içerik paylaşımı yapan hesaplar için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, “Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” diyerek durumu kamuoyuna duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmalar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığına değinildi. Bu gelişmeler sonrasında bazı sosyal medya hesapları üzerinden “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği belirtildi. Yurt dışında 62’si olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi.

İNTERNET ORTAMINDAKİ FAALİYETLER

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı’nın koordineli çalışmaları sonucunda 37 şüpheli yakalandı ve diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden gözaltı işlemlerinin ardından, 20.03.2025 tarihi itibarıyla saat 06:00’a kadar bu konuyla ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı gözlemlendi. Yapılan tespitlerde paylaşımların %66’sının isimli hesaplardan, %34’ünün ise bot hesaplardan geldiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda suç ve suçlularla mücadele için internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.