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İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı ve Eylemler

EYLEMLERİN ARDINDAN TARTIŞMALI GÖRÜNTÜLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında alınan gözaltı kararı sonrasında protestolar devam ediyor. Bu süreçte bir gece kulübünde çekilen görüntüler, kamuoyunda geniş bir tartışma ortamı yarattı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERDEN TEPKİ

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak insanların dikkatini çekti. Birçok kişi, bu tür görüntülerin olayların gidişatına etkisi olabileceğini belirtiyor. Eylemler süregeldiği için, bu görüntülerle ilgili çeşitli yorumlar ve eleştiriler dolayısıyla konu daha da fazla gündeme geldi.

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