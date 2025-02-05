İmamoğlu Hakkında İddianame: 7 Yıl Hapis Talebi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit eden sözleri sebebiyle yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu için ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

SİYASİ YASAK TALEBİ

İddianamede İmamoğlu hakkında ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Bu gelişmeler, İmamoğlu’nun siyasi kariyeri üzerinde önemli etkilere yol açabiliyor.

Kaynak: İHA

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