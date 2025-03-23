İmamoğlu Hakkında Soruşturma ve İfade Süreci

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAKİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla ele alınan soruşturmaları sürdürüyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan da bir başka soruşturma yürütülüyor.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

İstanbul Adliyesi’nde savcılığa yönelik iki ayrı soruşturma çerçevesinde ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki dava çerçevesinde tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifade tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi, diğer sanıkların sorguları bitmeden kararını açıklamayacağını belirtti. Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma” ve “silahlı terör örgütüne yardım” suçlarıyla ilgili ifadeler verdi. Kimlik tespitiyle süren sorguda yaklaşık 2 saat boyunca savunmasını yaptı.

ADLİYEDEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karar öncesi Çağlayan Adliyesi’nde güvenlik önlemleri artırıldı. Mahkeme kararının kısa süre içinde açıklanması beklenirken, bulunduğu kata yeni bariyerler yerleştirildi ve özel güvenlik önlemleri alındı.