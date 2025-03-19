İmamoğlu Hakkında Suçlama ve ABD Tepkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Söz konusu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” iddialarıyla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Hükümetin bu durumu uluslararası alanda dikkatle takip ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce’a, İmamoğlu’nun gözaltına alınması hakkında bir değerlendirme yapması istendi. Bruce, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana rakibi İmamoğlu, yolsuzluk ve teröre yardım etme soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir?” sorusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bruce, Türkiye’nin insan haklarına saygı göstermesi ve iç işlerini uygun bir şekilde ele alması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, “Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız.” ifadelerini kullandı.