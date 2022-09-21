İmamoğlu hakkındaki davada gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklan davada gelişme kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tanık dinlenmesine karar verildi. Dava 11 Kasım’a ertelendi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda CHP’li katıldı. İmamoğlu’nun avukatı, tanıkları hazır edemediklerini belirterek, tanık dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını istedi. Avukat Kemal Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu’nun konuşmasının olduğu DVD’lerin çözümlenmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve DVD’lerin çözümlenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım’a erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs’ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu’nun ‘Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret’ suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.