İmamoğlu Hakkındaki Soruşturma Genişliyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturma ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor ve kararlar açıklanmaya başlıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili iki ayrı soruşturmada, Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu, başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu’nun kasası olarak tanımlanıyordu. Bu durum, İBB içindeki yolsuzluk iddialarının ciddiyetini gösteriyor.