İmamoğlu: Hayati konularda bizi bekletmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisine hayati konularda hızlı davranması gerektiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. “Bu hatta işletmek üzere de 100 yeni araç alımı için finans çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’mizden dış borçlanma için onay aldık. Bu da sevindirici. İBB Meclisi’ndeki tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum. Çok acelemiz var. Bir an önce işi bitirip, diğer kısma devam etme arzusundayız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu Yakası’ndaki en kilit ulaşım noktalarından biri olacak Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. İstanbul nüfusunun, içine 2 milyon mülteci, üniversite öğrencileri ve turistleri de kattığımızda 20 milyona yaklaştığını belirten İmamoğlu, “Ulaşımın en önemli ağı, raylı sistemler ve metrolardır. Ne yazık ki İstanbul’umuz, bu konuda geç kalmıştır. Bu konudaki açığı hızlıca kapatmanın yoğun bir çalışması içerisindeyiz” dedi.

“Dünya rekoru denebilecek sayıda metro hattında etkin bir biçimde işlerimizi yürütüyoruz” diyen İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı’nın da yaptığı hatları katarsak, aslında bu rekor daha da yukarılarda. Bir şehirde yapılan metro ve kilometre sayısı açısından baktı miktarı açısından baktığımızda rekor bir sayıya ulaşıyor. Tabii bu metro işinin bir başka yönü daha var. Ulaşımdaki hızlılık, güven ve özellikle zaman yönetimi açısından oluşan faydanın yanı sıra, çevre dostu olması, karbon salınımını azaltması, minimuma indirmesi, çevre duyarlılığı açısından da İstanbul adına çok çok önemli bir çalışma. 2050 yılı hedeflerine dair İstanbul kenti olarak, karbon nötr kent olabilme hedefini koymuş da bir şehiriz” ifadelerini kullandı.

Hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı sonunda hizmete alacakları müjdesini veren İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burada, Sabiha Gökçen’e vatandaşımızın ulaşmasına dönük de çok önemli bir aşamayı bitirmiş olacağız. Şu anda yüzde 15’lik bir ilerlemeyi sağladık. İkinci aşamamız ise, Kaynarca Merkez-Tuzla arası olacak. Altı istasyonlu ve sekiz kilometreyi aşan bu kısmı da 2025 yılında açmayı hedefliyoruz. Bu hatta işletmek üzere de 100 yeni araç alımı için finans çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’mizden dış borçlanma için onay aldık. Bu da sevindirici. İBB Meclisi’ndeki tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum. Çok acelemiz var. Bir an önce işi bitirip, diğer kısma devam etme arzusundayız.”

İstanbul’daki etkin raylı sistem rakamının 250 kilometreler seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu seviyenin düşük olduğuna dikkat çekti. Hedeflenen rakam olan 650 kilometrenin de zamanla yetersiz kalacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Şu anda mevcut haliyle, neredeyse üçte biri civarında bir sayıya sahibiz. Ve biz, hızlı adımlarla ve bu işi yüzde 51 seviyeye getireceğiz. Bugün yaptığımız ve yapacağımız projeler, bir bakmışsınız 5 değil, 10 yıl içerisinde yine yetersiz hale gelir. O bakımdan bizim yaptığımız bu işlerin gerçek anlamda, İstanbul’un geleceğini huzurlu bir sürece kavuşturması için, aynı zamanda İstanbul’un da disiplinli bir biçimde gerçekten aynı masada bütün akılların konuşabildiği ve bir arada karar olabildiği, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürecin çalışması, mekanizmaların oluşması şarttır. İnşallah İstanbul’un geleceğini de hep birlikte, en olgun, en doğru bir biçimde planlayacağız ve İstanbul’umuzu çok yakın bir gelecekte, ulaşımda da huzurlu bir sürece hep beraber kavuşturmuş olacağız. Ama bizim için esas buluşma, bu işlerin bitiş günüdür. Vatandaşımızı o metrolara bindirdiğimiz gündür. Umut ediyorum ki, Allah kazasız, belasız, sıkıntısız bir şekilde tamamına erdirsin. Bütün emekçi dostlarıma, buradaki bütün emekçi kardeşlerime ve bütün yüklenicilerimize, bizim çalışma arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Anadolu Yakası’nda göreve geldiğinizden beri çalıştırdığımız 8. TBM’İmiz. Hattımızın işletme senaryosuna bakarsak; Kadıköy’den gelen bir trenimiz, şu an Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapım işleri devam eden Sabiha Gökçen hattına entegre olup, Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidebilecek. Veyahut Pendik merkezden binen bir yolcumuz, hiç aktarmasız yine Sabiha Gökçen Havalimanı’na gidecek. Yine Kadıköy’den binen bir yolcumuz da Tavşantepe’den Kaynarca merkeze kadar hiç aktarmadan gelebilecek. Dolayısıyla aslında Anadolu Yakası’nın ulaşım ağı içerisinde eksik parçaları birleştiren çok önemli bir hattımız bu” bilgilerini paylaştı.

Konuşmaların ardından şantiye çalışanlarıyla anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:

İSKİ’ye gizli zam yapıldı iddiası var. AK Parti grubu, Meclis kararı olmadan gizli zam yapıldığını iddia ediyor.

“Öyle bir zam, falan yok. Burada, ne yazık ki daha önce alınan kararın içerisinde, zaten Meclis’in kararı tam okunduğunda görünecek ki, ‘İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi’ diye söylenmişti. Biz, ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay’ın aldığı karar sonrası, biz, böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağmen, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an söyleyemeyeceğim ama 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı. Bunu da yapılandırıp, ödemesine başladık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Sayıştay’ın burada net, somut bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV’sini ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durum, bizim bireysel aldığımız bir karar değil tek başına. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır diye düşünüyorum.”

Meral Akşener’in açıklamaları var, Mansur Yavaş ve sizin aday olmanıza sıcak baktığı, ‘Hayır’ demeyeceği yönünde…

“Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul’a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler… Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul’a hizmet üretmek, Türkiye’nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.”