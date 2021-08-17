İmamoğlu: Her üç binadan biri depreme dayanıksız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte her üç binadan birinin depreme dayanıksız olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Loca Mahal Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Anahtar teslimleri öncesinde konuşan İmamoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 22’nci yıldönümünde ölenleri andı.

İmamoğlu, depremin, Türkiye’nin ve İstanbul’un en önemli gerçeği olduğunun altını çizdi.

“YENİLEDİĞİMİZ ÇALIŞMALARLA ŞUNU GÖRÜYORUZ”

Olası İstanbul depremine dikkat çeken İmamoğlu, “17 Ağustos’u bütün arkadaşlarım burada andılar, elbette ben de anıyorum. Anıyorum derken o günü üzüntüyle ve büyük bir endişe ile hatırlıyorum. Bir çoğumuz şahit olmuşuzdur o güne. Ben de hem burada İstanbul’da bu sürece derin bir biçimde şahit olmuş bir İstanbul yaşayanı olarak hem de deprem bölgesinde vakit geçirerek oradaki insanların acılarına, oradaki insanların o sorunlu anlarına da şahitlik etmiş birisi olarak bugün üzüntümü dile getiriyorum. Kaybettiğimiz 17 binin üzerinde insanımız olmuştu Allah’tan rahmet diliyorum. 17 Ağustos’un 22. yıl dönümünde yani biliyoruz ki İstanbul’un büyük depreminin günü saati belli değil, her an olabilir. Böyle bir ortamda Allah bize yardım ediyor, yirmi iki yıl şans verdi bize. Ve dua ediyoruz ki bu şans uzun yıllar daha devam etsin. Ama bilim öyle söylemiyor. Bilim her an kapımızda olduğunu da bize hatırlatıyor. Bu anlamda İstanbul’un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil. İstanbul’da biz bina tespit çalışmalarını başlattık. Yapılan tahmin çalışmasında İstanbul’da 50 bin civarında bina, konut demiyorum. 50 bin bina ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı. Ancak bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul’da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız” dedi