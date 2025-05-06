İmamoğlu İdari Yargıya Başvurdu, Adalet Bekliyor

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMA İPTALİ İÇİN YARGIYA BAŞVURUSU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Ekrem İmamoğlu, mazbatasının iptal edildiği 6 Mayıs 2019 tarihinden tam 6 yıl sonra, 6 Mayıs 2025 günü, 31 yıllık diplomasını iptal eden haksız idari işlemin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için idari yargıya başvurdu.” şeklinde açıklama yaptı. Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından 18 Mart 2025’te iptal edilen diplomasıyla ilgili işlemin durdurulması ve iptali talebiyle 6 Mayıs 2025 günü idari yargıya başvuruda bulundu.

İMZALARIN PAYLAŞILMAMASI VE TEBLİGAT YOKLUĞU

Gökhan Günaydın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “31 yıl önce alınmış diploma, diplomayı düzenleyen İÜ İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından değil, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025 tarihinde iptal edilmişti.” denildi. Açıklamada, diplomanın Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile iptal edildiği ifade edildi ancak o tarihten bu yana iptale ilişkin imzaların yer aldığı karar metni kamuoyuyla paylaşılmadı, ayrıca muhatabına bir tebligat yapılmadı. Günaydın, diplomanın veri tabanında geçerliliğini sürdürdüğünü belirtti ve idare hukuku çerçevesinde başvuru zamanlamasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

İYİ NİYET İLKESİ VE SİYASİ ATMOSFER

Başvurunun zamanında yapılmasının, fuar ve tebligat yokluğu nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları bertaraf ettiğini söyleyen Gökhan Günaydın, “Hukuken hayır ancak içinde yaşadığımız siyasi ekosistem içerisinde her şey mümkün olabiliyor.” dedi. Ayrıca, başvurunun yapıldığı gün İmamoğlu’nun diplomasının veri tabanından silinmesinin de dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu durumu, “Hukuk kuralları, iyi niyet ilkesine aykırı olarak kullanılamaz” cümlesiyle değerlendirdi.

DAVALARIN GELECEĞİ VE KAMUOYUNA BİLGİ VERME GEREKLİLİĞİ

İdari yargının, tebligat yokluğuna dayanarak başvuruyu reddedebileceğini belirten Günaydın, diplomanın geçerliliği konusunun ciddi bir mesele olduğunu ifade etti. Eğer ileride bir tebligat yapılırsa, başvurunun yenilenmesinde engel olmadığını ekledi. Sonuç olarak, “Tümüyle siyasi saiklerle gerçekleştirilen; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç gibi idari işlemin unsurlarının tümü açısından sakat bir ucube karar” ifadesiyle kamuoyunu doğru bilgilendirmeye olan duyarlılıklarını vurguladı. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nun bağımsız karar alamaması ve baskılar nedeniyle fakülte dekanının istifa etmesi, yaşananların özeti olarak belirtildi. “Kum saati çalışır, adalet er geç yerini bulur.” cümlesiyle durumu değerlendirdi.