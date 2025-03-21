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İmamoğlu İfadesinde Tüm Suçlamaları Reddetti

İFADE İŞLEMLERİ NİHAİ BULUNDU

İmamoğlu’nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Kendisi, hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Gözaltındaki yaklaşık 40 kişinin ifadeleri alındı ve İmamoğlu’nun ifadesi 120 sayfa olarak kaydedildi.

KENDİSİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

Kendisine yöneltilen pek çok soruya karşılık olarak “Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim, suçlamaları şiddetle reddediyorum, soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı yok.” ifadelerini kullandı.

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