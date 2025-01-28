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İmamoğlu İki Soruşturmada İfade Verecek

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İFADE ÇAĞRISINA CEVAP VERİYOR

Katıldığı bir televizyon programında, Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan İmamoğlu için “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi” suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde Başsavcılık, İmamoğlu’na ifade vermesi için çağrı kağıdı gönderdi ve avukatının da arandığı belirtildi.

İSTANBUL ADLİYESİ’NE GELİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere 31 Ocak’ta İstanbul Adliyesi’ne gelmesi bekleniyor.

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