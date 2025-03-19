İmamoğlu İle Birlikte 27 Kişinin Diploması İptal Edildi

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER

İstanbul Üniversitesi’nin aldığı karar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Bunun yanı sıra İmamoğlu ile birlikte 27 kişinin daha diploması iptal oldu. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu haricinde bu kişilerin kimler olduğu merak edilmeye başlandı. Listeye ulaşılması ile birlikte, bazı ünlü isimler de gözler önüne serildi.

1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin kaydı silinmiş ve mezun olmadıkları bilgisi edinildi. İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Üniversitesi’ne usulsüzce yatay geçiş yapan diğer kişilerin kim olduğu da açığa çıktı. Diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alan isimler şunlar: Pembegül Besen, Naciye Aylin Ataay, İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikşah Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tuncay, Mehmet Hanedar, İ. Hakkı Müftüoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külekçi, Ahmet Kaya, Cengiz Saloğlu, Mustafa Kerem Erman, S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Teçmen, Banu Yalı, Burak Ülkeroğlu, Lerma Taşçı, Y. Uğur Karaoğlu, Cenk Bartın, Aclan Ertan, Alper Tunga, Rana Hairawi, U. Cenk Pehlivan, Hakan Başaran, Sevgi Toprak Tunga, Z. Neval Kanar, Ekrem İmamoğlu, M. Okan Kaya, Cenk Karayel, Serkan Eran, Alp Taşkent, Nur Taşkent, Ahmet Selim Gusar, Murat Büyük, Beysun Yılmaz ve Yelda Eryaman.

TÜRKÇE PROGRAMINA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

Yurt dışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler ise Hande Sutekin ve Melekber Karabulut olarak açıklandı. Bilkent Üniversitesi’nden kabul edilen öğrenciler arasında ise Saliha Kıymaz ve Lale Kazımbek yer aldı.

Alper Tunga’nın iş insanı olduğu ve Halis Toprak’ın damadı olduğu bilgisi dikkat çekici bir ayrıntı oldu.