İmamoğlu İle Birlikte Diplomalar İptal Edildi

İBB BAŞKANI’NIN DİPLOMASI VE İPTAL EDİLEN BELGELER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 27 kişinin diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi tarafından alınan bu kararın ardından, İmamoğlu dışında iptal edilen diplomalara sahip bireylerin kimliği merak edilmeye başladı. İmamoğlu ile beraber usulsüz yatay geçiş yapanların listesine ulaşılmasıyla birlikte, bu isimler arasında bazı tanınmış kişilerin bulunması dikkat çekti. Ayrıca, 1990 yılında yatay geçiş yapan 10 kişinin kayıtlarının silindiği ve mezun olmadıkları bilgisi ortaya çıktı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 28 İSİM

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen kişiler arasında şu isimler yer alıyor:

• Pembegül Besen

• Naciye Aylin Ataay

• İ. Doğan Yıldırım

• Sinan E. Erdil

• Esra Cansu

• Melikşah Özcan

• Yeşim Özşahin

• Türker Yüksel

• Yonca Erişik

• Hüseyin Kaplan

• Hakan Ulaşan

• Cem Diler

• İrem Kaptan

• Batuhan Tuncay

• Mehmet Hanedar

• İ. Hakkı Müftüoğlu

• Orhan Kuray

• Kenan Külekçi

• Ahmet Kaya

• Cengiz Saloğlu

• Mustafa Kerem Erman

• S. Sedat Köşetaş

• Hayri Kaan Başol

• Fatih Şabaz

• Alkan Cevat Negiş

• Salih Buğra

• Mehmet Timuçin Teçmen

• Banu Yalı

• Burak Ülkeroğlu

• Lerma Taşçı

• Y. Uğur Karaoğlu

• Cenk Bartın

• Aclan Ertan

• Alper Tunga

• Rana Hairawi

• U. Cenk Pehlivan

• Hakan Başaran

• Sevgi Toprak Tunga

• Z. Neval Kanar

• Ekrem İmamoğlu

• M. Okan Kaya

• Cenk Karayel

• Serkan Eran

• Alp Taşkent

• Nur Taşkent

• Ahmet Selim Gusar

• Murat Büyük

• Beysun Yılmaz

• Yelda Eryaman

YURTDIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

Ayrıca, yurtdışından Türkçe programına kabul edilen öğrenciler şunlardan oluşuyor:

• Hande Sutekin

• Melekber Karabulut

Bilkent Üniversitesi’nden kabul edilenler ise:

• Saliha Kıymaz

• Lale Kazımbek

Bu bilgilerin yanı sıra, iş insanı Alper Tunga’nın Halis Toprak’ın damadı olduğu da belirtiliyor.