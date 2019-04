İmamoğlu: İstanbul’a hizmete hazırım

- Reklam -

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’a hizmet etmeye hazır olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, 30 saattir uykusuz olduğunu ifade ederek, CHP’nin merkezi sistem içerisinde oluşturduğu veri tabanı ve internet sistemiyle beraber tutanakların oluşturulduğunu, Islak imzalı tutanakların tamamının ellerinde olduğunu söyledi.

“Şu an itibarıyla net sonucumuz şu; bizimle rakibimiz arasındaki oy farkı 25 bin 158’dir.” diyen İmamoğlu, YSK’nın, kendilerinin de açıkladığı seçim sonuçlarını toplumla paylaşmasının demokrasi adına, ülkede bu sürece katkı sunmasının belkide herkesin yüreğine su serptiğini söyledi.

YSK’nın son girişiyle son 16 sandığın kaldığını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yüzde 99,95’i girilmiştir. Şu an itibarıyla 4 milyon 168 bin 546 bize verilen oy, 4 milyon 142 bin 791 de rakibimize verilen oy. Aradaki fark 25 bin 755’tir. Bu şunu ifade ediyor. Bizim elde ettiğimiz veriye çok yakın bir veri gözükmektedir. Belki de bu aradaki fark kalan 16 sandıkla beraber örtüşecektir. Zira biz de ıslak imzalı tutanaklardan seçim sonuçlarımızı girdik. Elbette ki YSK de ilçe seçim kurullarından girilen ıslak imzalı tutanakların sonucunu ekranda bize gösteriyor. Sonucun birbirine bu şekilde yakın olması aslında ne kadar sağlam bir veri tabanına sahip olduğumuzun da bir göstergesi.”

Ekrem İmamoğlu, kendilerinin ortaya koyduğu sonucu YSK’nın teyit ediyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yerel seçim sürecindeki geçersiz oylar üzerinden AK Parti yetkililerinin açıklaması olduğunu dile getiren İmamoğlu, 290 bin geçersiz oydan bahsedildiğini, 2014 yerel seçimlerinde 422 bin 667 geçersiz oy olduğunu anlattı. İmamoğlu, “Şu anda yüzde 3’ün biraz üzerinde olan geçersiz oy oranı 2014’te yüzde 4,7’dir. Dolayısıyla aslında her seçimde var olan geçersiz oy oranıdır bu. Bu da mümkündür, olasılıklar dahilindedir. Bu süreci irdelemek, dipsiz kuyuda bir süreç arayışına girer. Bu da süreci tekrardan baltalar ve sıkıntıya sokar. Bizim talebimiz bir an önce sürecin tamamlanması, bir an önce sürecin toparlanması ve ülkemizin gündeminin gerçek gündemine oturmasıdır.” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin hem uluslararası platformda hem de ulusal anlamda başta ekonomi olmak üzere bir çok konusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşamki konuşmalarında söylediği gibi 2018 Haziranı itibariyle alınan yetkiyle 2023 Haziranı’na kadar süren bir süreci vardır. Türkiye’nin bu gündemine odaklanması ve süreci bu şekilde yönetmesi Türkiye’nin lehine olacaktır. Bu açıklamayı kendileri yapmıştır. Biz de açıklamanın bu kısmını özenle dinlediğimiz gibi şahsım adına takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu bakımdan bir an önce biz de işimize başlayıp, 2024 Mart’ına kadar alacağımız yetkiyle İstanbul’a hizmete başlamak istiyoruz. İstanbul’un ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak adına Türkiye’nin her kurumu ve kuruluşuyla işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin, Türkiye bir an önce insanına hizmet odaklı bir sürece başlasın.”

TRT