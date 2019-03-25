İmamoğlu: İstanbullular yeşil fukarası

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara vaatlerini anlattı.

Dernekte konuşan İmamoğlu, “Belediye dediğiniz şey, vatandaşın sahibi olduğu tüm maddi, manevi değerlere sahip çıkan bir kamusal kurumdur. Bizi emanetçi olarak seçeceksiniz. Seçildikten sonra size hizmet edeceğiz. 5 yılın sonunda hizmetlerimizi üzerinden bizi değerlendireceksiniz. Bu kadar basit. Konu, sizin mahallenizin sorunudur. Biz İstanbul’da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz, kocaman bir memleketiz. Ama yerel seçim başka. Şimdi de yerel seçim yetkilendirilecek insanları seçecekler. 2 ayrı motivasyonla insanlar işine bakacak. Biz, İstanbul’u yönetirken, İstanbul’a hizmet için yarışırken, değerli arkadaşlar da Ankara’da, merkezi hükümet olarak görevlerini yapacaklar. Birbirimizin ayağına niye çelme takalım? Esas amaç, sizlerin fayda görmesi değil mi?” dedi.

“HEPİMİZ BU VATANIN EVLADIYIZ”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet adamlığı, çok önemli bir şey. Ankara’da, milletçe görev verdiğimiz insanlar, devlet adamlığı görevini yapmalılar. Bu hafta, Pazar günü yapılacak olan seçimde, tam olarak tedbirlerini almalılar, kimsenin burnu kanamadan, seçim sathında insanların sağlıklı bir şekilde oy kullanmalarını sağlamalılar. Günün sonunda, kim kazanmışsa İstanbul’u, inşallah da ben kazanacağım, tam da sizin gibi alkışlamalılar. Bu kadar basit. Neyi abartıyoruz Allah aşkına? Ben de bir ananın babanın evladıyım, onlar da bir ananın bir babanın evladı. Hepimiz bu vatanın evladıyız. Kimse, kimseyle bu alanda, duygular ve değerler üzerinden yarışmasın. Ama hizmet üzerinden yarışalım. Onun dışındaki hiçbir konu, milletin gündeminde değil. Milletimiz, en doğru kararı verecektir. Ama yine de milletimizi dikkatli olmaya davet ediyorum.’

“KENTSEL ÇÖZÜMÜN BİRİNCİ CÜMLESİ, ‘BERABER ÇÖZECEĞİZ”

Konuşmasında kentsel dönüşüm sürecine de değinen İmamoğlu, “Kentsel çözümün birinci cümlesi, ‘Beraber çözeceğiz’. Siz olmadan yapamayız. Mahalle kültürü korunacak. İstanbul’da yaşayan insanlar yeşil fukarası. Kiracılara da hak tanıyacağız. ‘Sen de uygun koşullarda ev sahibi olabilirsin’ diyeceğiz. Biz, bu işi samimiyetle çözeceğiz. Örnek yerler oluşturacağız. Bu milletin yüreğine su serpeceğiz. Bu iş, zor değil. Yaşadım, yaptım. Biz, bunu Beylikdüzü’nde yaptık.” dedi.

ŞİŞLİ’DE HALKI SELAMLADI

İmamoğlu, Örnektepe Mahallesi’ndeki etkinliğin ardından, seçim otobüsüne binip, Şişli caddeleri ve sokaklarında halkı selamladı.

TRT