İmamoğlu, İÜ’den Diplomayı İptal Etti

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden diplomasının iptal edilmesi hakkında açıklama yaptı. İstanbul Üniversitesi’nin almış olduğu karara tepki gösteren İmamoğlu, bu hamlenin okulunun tarihine “kara bir leke” eklediğini söyledi.

BEYAZIT MEYDANI GURUR KAYNAĞI

İmamoğlu, mezun olduğu üniversitenin tarihi kapısının yer aldığı Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a yeniden kazandırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. “İnsanlar gelir geçer, güzel işler kalır. Mezun olduğum üniversitenin tarihi kapısının önündeki Beyazıt Meydanı’nı İstanbul’a tekrar kazandırmak bana nasip oldu, bu güzel işi yaptığım için çok gururluyum” diyen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi yönetiminin, “alnımın akıyla aldığım diplomayı iptal etmeye çalışarak okulumun tarihine kara bir leke sürdüğünü” belirtti. Ayrıca bu kararı alanların “mutlu olamayacaklarını, çünkü bu zorbalıklarını kimseye anlatacak yüzleri olmayacağını” da sözlerine ekledi.