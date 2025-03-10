İmamoğlu, İzmir’de İktidara Yüklendi

İMAMOĞLU İZMİR’DE SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarının ilk durağını İzmir olarak belirledi. Kollarını sıvayıp ceketini çıkararak kendine özgü bir görüntü sergileyen İmamoğlu, iktidara sert eleştiriler yönlendirdi.

İDDİALARI GÜNDEME GETİRDİ

İmamoğlu, “Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar. Kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum. Başlarına yıkacağız, başlarına…” şeklinde konuşarak ilginç bir iddiayı dile getirdi. “Sanıyorlar ki bu insanların malına mülküne paralarına çökerlerse korkarız, kaçarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız” diyen İmamoğlu, kendisine yönelik yapılan bu saldırıların kendisini yalnız bırakmayacağını ifade etti.

GAZETECİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gazeteci Barış Terkoğlu, İmamoğlu’nun “Malvarlıklarına el koymuşlar” dediği kişileri detaylı bir şekilde açıkladı. Öğrenilen bilgilere göre, İmamoğlu’nun iletişim danışmanı Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu’nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz’ın banka hesaplarına, tapularına ve araçlarına tedbir kararı getirildi.