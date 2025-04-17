İmamoğlu, Kanal İstanbul’a dikkat çekti

YENİ AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul projesine ilişkin bazı iddialarda bulundu. İmamoğlu, “Yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” şeklinde konuştu.

TOPLU KONUT İDARESİ’NE ELEŞTİRİLER

Açıklamalarına devam eden İmamoğlu, “Bu kez alelacele TOKİ’yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İBB ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıklarına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirdiklerini dile getirdi. Bunları kamuoyundan saklamakla suçladığı yetkililere tepki gösterdi.

İSTANBUL’UN SU KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMA VURGUSU

İmamoğlu, “Şunu herkes anlasın ki, bizim gözbebeğimiz İstanbul’umuzda feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok” diyerek, bu durumla mücadele edeceğini belirtti. Yatırımların çevreye ve su kaynaklarına verdiği zararları eleştirerek, çevre koruma konusunda samimiyet eksikliği olduğunu dile getirdi. “Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul’un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz” diyerek, yetkilileri iklim krizine daha fazla zarar vermemek için uyardı.