İmamoğlu: Kara bulutlar dağılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime dair konuştu ve gençlere kara bulutların dağılacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinliğinde konuştu. Konuşmasının tamamını gençlere yönelik yapan İmamoğlu, “Atatürk, gençlere bu Cumhuriyeti emanet etti. Gençlere seslere sesleniyorum: Sakın unutmayın, gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur. Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de düzenlenen 19 Mayıs kutlama etkinliğinde konuştu. Kürsüye eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu, izleyicilerin ısrarıyla yine ceketini çıkardı. Kürsüden yaptığı kısa konuşmasının tamamını gençlere ayıran İmamoğlu, etkinlikte şunları söyledi:

“Bize bu inancı, bu kararlılığı veren büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinde yürüyen siz gençlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk, o ruhu buluşturduğunda 38 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Samsun’a çıktığında çok gençti. Yanında bu vatan uğruna canını vermeye hazır yine gencecik delikanlılar vardı. İnanın sizlere çok yakın yerlerde oturuyorlardı. Kadıköylü er Mehmet oğlu Hasan vardı. Üsküdarlı er İhsanoğlu Mehmet Lütfü vardı. Çatalcalı on başı Adem vardı. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin azim ve cesaretiyle bugünlere geldi. Savaş zamanı cephede, barış zamanı üretimde gençler hep en önde oldular Unutmayın sevgili gençler; siz hep önde oldunuz, hep en önde olacaksınız. Gücünüzün farkında olun. Ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın.

Çünkü gençler, onsuz nefes alamaz. Hak, hukuk, adalet olmazsa, gerisi boş. Unutmayın; Atatürk, gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. O gencecik heyetiyle, gençlerin neler başarabileceğini çok iyi biliyordu. Onun için Cumhuriyetimizi ne yaptı? Yine siz sevgili gençlere emanet etti. Bu milletin, bu memleketin kızlarına, oğullarına emanet etti. Gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin, gençlere saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur.

Gençlerin özgürlüğünü ve umudunu elinden almaya kalkanların vakti doldu. Gençler, artık düşledikleri gibi bir hayatı burada, kendi vatanlarında, İstanbul’da kendi elleriyle kuracaklar. Kara bulutlar dağılacak ve gençlik kazanacak. Gençler kazanacak. Çünkü sevgili gençler, yılgınlık değil, her zaman umut kazanır. Umut sizsiniz, Umut, kendiniz; unutmayın. Ve sevgili gençler; şikayet edenler değil, her zaman cesaret edenler kazanır. Cesurlar kazanır. Yola koyulanlar kazanır, durup bekleyenler değil. Sevgili gençler, unutmayın; bir avuç insan değil, gençler kazanır, millet kazanır, millet. Eğlenceniz güzel olsun. Özgürlüğünüz daim olsun. Barış ve huzur sizinle olsun. Allah’a emanet olun. 19 Mayıs kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk”