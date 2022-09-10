İmamoğlu kazanın nedenini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte yaşanan metrobüs kazasının nedenini açıkladı.

Dün Avcılar’da yaşanan metrobüs kazasının ardından yaralı sayısını 117 olarak açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın metrobüs şoförünün seyir esnasında baygınlık geçirmesinden kaynaklandığını bildirdi.

İmamoğlu, İBB’nin Üsküdar’daki Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılış töreninde, Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI YOK

Dün talihsiz bir kaza yaşandığını hatırlatan İmamoğlu, “Hiç istemediğimiz bir süreç yaşadık. Yaralılarımız var. Allah korusun ki bir can kaybımız yok, şükürler olsun.” dedi.

METROBÜS ŞOFÖRÜ FENALAŞMIŞ

İmamoğlu, saat 18.30 sıralarında metrobüs hatlarında 100 bini aşan insanın yolculuk yaptığını belirterek, kazanın metrobüs şoförünün fenalaşması ,le meydana geldiğini açıkladı.

İmamoğlu, “Burada bir kaza meydana geldi, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaptığımız incelemelerle birlikte şunu ifade edeyim: Saat 18.30’da oluşan bu kazada, yaklaşık 2 saat içerisinde, ekiplerimizin de hızlı müdahalesiyle yolun tekrar ulaşıma açıldığını ifade edeyim. Ayrıca tabii burada kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek ‘Kötü oluyorum ambulans çağırın.’ diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim.” diye konuştu.

117 KİŞİ YARALANDI: 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralı sayısının 117’ye yükseldiğini belirten İmamoğlu, “Ama bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibarıyla 10’un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi. Yaralı sayısı 10 civarında. Bunların da tetkikleri yapılıyor.”

İmamoğlu, yaralılardan sadece 2’sinin ameliyat edildiğini ve bu kişilerin de metrobüslerin sürücüleri olduğuna dikkati çekerek, “Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif bir biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim.” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekrem İmamoğlu, rahatsızlanan şoförün deneyimli olduğunu, 2006 girişli olan şoförün 2012’den bu yana Büyükşehir Belediyesinde metrobüs hattında çalıştığını ifade ederek, “Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ve anında da bayılma görüntülerinden ortada. Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi, evlerine eriştirmeye kadar ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimizi belirtmek isterim.” diye konuştu.

Kendisinin de yaralı vatandaşları hastanelerde ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları aktardı:

“Bu sabah itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurullarının, hem belediyemizin hem de İETT’nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun, gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.”