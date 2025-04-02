İmamoğlu Mağdur, Le Pen Bitmiş Siyasetçi

YAZAR ABDULKADİR SELVİ’DEN KARŞILAŞTIRMA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davalarını kıyaslayan bir yazı kaleme aldı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak algılandığını, Le Pen’in ise Fransa’da siyasi geleceğinin sona erdiğini iddia etti.

MARİNE LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu ve bu nedenle 5 yıl boyunca siyasi yasak getirdi. Alınan bu karar, Le Pen’in gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını imkânsız hale getiriyor. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede” diye belirtti.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU: TUTUKLU AMA KAHRAMAN

Selvi, İmamoğlu’nun İBB’deki “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeni ile tutuklu olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun, yargılama sonucunda suçlu bulunması durumunda adaylık fırsatını kaybedebileceğini ifade etti. Ayrıca, diplomasının iptal edilmesi yönündeki kararın yargıdan dönmemesi halinde İmamoğlu’nun adaylık şansının azalabileceğini de ekledi.

İMAMOĞLU MAĞDUR, LE PEN ŞANSSIZ

Selvi, iki siyasetçinin durumlarındaki farklılığı şu sözlerle özetledi: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapis alınca bitti. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”