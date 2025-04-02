Gündem

İmamoğlu Mağdur, Le Pen Bitmiş Siyasetçi

imamoglu-magdur-le-pen-bitmis-siyasetci

YAZAR ABDULKADİR SELVİ’DEN KARŞILAŞTIRMA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Fransa’nın muhalefet lideri Marine Le Pen’in yolsuzluk davalarını kıyaslayan bir yazı kaleme aldı. Selvi, İmamoğlu’nun Türkiye’de “siyasi mağdur” olarak algılandığını, Le Pen’in ise Fransa’da siyasi geleceğinin sona erdiğini iddia etti.

MARİNE LE PEN’E 5 YIL SİYASİ YASAK

Paris Ceza Mahkemesi, Marine Le Pen’i kamu fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu buldu ve bu nedenle 5 yıl boyunca siyasi yasak getirdi. Alınan bu karar, Le Pen’in gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını imkânsız hale getiriyor. Selvi, “Le Pen’in yolsuzluk davası kesinleşti, siyasi hayatı tehlikede” diye belirtti.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU: TUTUKLU AMA KAHRAMAN

Selvi, İmamoğlu’nun İBB’deki “yolsuzluk, rüşvet ve irtikap” suçlamaları nedeni ile tutuklu olduğunu hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen İmamoğlu’nun, yargılama sonucunda suçlu bulunması durumunda adaylık fırsatını kaybedebileceğini ifade etti. Ayrıca, diplomasının iptal edilmesi yönündeki kararın yargıdan dönmemesi halinde İmamoğlu’nun adaylık şansının azalabileceğini de ekledi.

İMAMOĞLU MAĞDUR, LE PEN ŞANSSIZ

Selvi, iki siyasetçinin durumlarındaki farklılığı şu sözlerle özetledi: “İmamoğlu, akçeli işlerden dolayı tutuklu ama kendi kitlesinde kahraman. Marine Le Pen ise yolsuzluktan cezası kesinleşmiş bir politikacı olarak şanssız. Fransa’da Chirac ve Sarkozy gibi isimler yolsuzluktan hapis alınca bitti. Le Pen, ‘Keşke Türkiye’de olsam’ diye iç çekiyordur.”

ÖNEMLİ

Gündem

Nevruz Resmi Tatil Olma Yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Mart'taki önerisiyle, AK Parti Nevruz'u resmi bayram haline getirmek için çalışmalar başlattı. Kürşad Zorlu liderliğinde ilerleyen süreç merakla bekleniyor.
Gündem

Toz Taşınımı ve Sağanak Yağış Uyarısı!

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımı ve 14 ilde sarı kodlu sağanak bekleniyor. Kuvvetli rüzgar, çamur yağışı ve ani sel riski konusunda uyarılar yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.