İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı Ziyaret Etti

BASIN TOPLANTISI VE ZİYARET DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaret öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu tarafından karşılandı. Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Yavaş, İmamoğlu’nu makamında karşıladı ve ona beyaz çiçek buketi sundu. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapıldı.

EĞİLİM YOKLAMASI AÇIKLAMASI

Görüşmede, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki toplantısına katılmamasının nedenini açıkladı. Yavaş, “Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara’da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama bu her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Yavaş, İmamoğlu ile aralarının bozulması için çaba sarfedildiğini belirtti ve, “Söylediğim gibi aramızı bozmak için, arada bir ayrılık varmak için, mümkün olan bütün gayreti gösteriyorlar ama başarılı olamayacaklar. Hepimizin bir tek derdi var. Artık bu derin yoksulluk yaşanan dönemde bu iktidarın değişmesi lazım. Ortak hedefimiz budur.” dedi.

KİMSENİN YEDİĞİ DEĞİLİM

Yavaş, “Kimsenin yedeği değilim” ifadesine açıklık getirdi. Yavaş, “Yani yedeklik şöyle bir şey. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ancak gündemde sürekli olarak, 2023 seçimleri öncesinde aday kim olacak meselesi konuşuluyor. Dolayısıyla gerçek gündemi, ekonomik sıkıntıları sürekli unutmak istiyorlar. Biz de mümkün olduğunca hep bunların dışında kalmak istiyoruz. Ancak, gerçekten durum dayanılmaz bir hal aldı. Ekrem Başkan’ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olmazsa onun yerine bu olur diye konuşulması benim için kötü bir durum.” dedi.

DİPLOMA KUMPASI AÇIKLAMASI

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında gelen sorulara şu şekilde cevap verdi: “Bir siyasetçiye bu şekilde kumpas kurmak, yani, bir şekilde yolunun kesilmesini sağlamak için birtakım aparatları kullanmak. Bu hukuk olur, idare olur, son derece çirkin buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuya müdahale etmesi lazım. Bu tür, her seçime girerken, ben Ankara’ya 2009’da geldim. Her seçime girerken mutlaka bir karalama, iftira kampanyası ile yol alınmak isteniyor. Biz Ankara’nın kirli siyasetini temizledik ve sıra Türkiye’nin kirli siyasetini temizlemeye geldi.”

İMAMOĞLU’NDAN GÜLDÜREN CEVAP

Ekrem İmamoğlu, hakkında diploması ile ilgili gelen bir soruya karşılık muhabire “Hangi üniversite mezunusunuz?” diye sordu. Gazi Üniversitesi mezunu olduğu yanıtını alan İmamoğlu, “Senin bile diplomanı iptal edebilirler. Bu iptal edilirse” şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, Ankara’ya ayak bastıklarında sık sık Yavaş’ı aradığını ve fırsat buldukça ziyaret ettiğini ifade etti. İmamoğlu, “Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı toplantılar yapıyoruz. Mansur Başkanımıza merhaba dedik, sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz, memleketimizi bu ceberut süreçten kurtarmaktır.” dedi.