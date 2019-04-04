İmamoğlu: Mazbatamı teslim edin

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu, seçimlerde hatalar, eksikler olabileceğini belirterek CHP’nin de başvurusu olduğunu söyledi. İmamoğlu, geçersiz oyların yeniden sayılması noktasına da değinerek, sürecin güvencesinin YSK olduğunu, YSK’nın tüm karar ve uygulamalarında usullere, geçmişteki içtihatlarına, uygulamalarına sadık kalması gerektiğini, kendilerinin de özenle bu konuyu takip ettiklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu “Yazıktır, günahtır, toplumun vicdanını sızlatmayın. Bir an önce yetkimizi bize verin, İstanbul’un zaman kaybına uğramasını sağlamayın. Süreç hassastır. Süreç, devlet adamlığı hassasiyeti ister. Devlet adamlığı hassasiyeti çok önemlidir. Bu ülkenin yetkili kişileri, kurumları, bakanları, parti merkezlerinde toplantılar yapacaklarına, bu sürecin en hassas şekilde sonucunun bağlanması, yetkili insanların belirlenip, görevlerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Dünyanın sonu değil. Bakın 16 milyon insan mutlu” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul halkının tercihini yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu “Bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum” dedi.

TRT