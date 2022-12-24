İmamoğlu: Mesele benden ibaret değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılandığı dava hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, pek çok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesine, Milet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler. Ülkede muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Bu kadar gözleri dönmüş bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Mesele benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem, despotik bir rejim uygulama süreci” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya programının ikinci gününde konuştu. İmamoğlu, “Hoşgörü toprağı diye tarif ettiğimiz Anadolu’nun her köşesi, memleketimizin her köşesi, ne yazık ki sorunlu bir döneme evirildi. Kendi varoluşlarının toplumu kutuplaştırmaya bağlama konusunda attıkları adımlarla bir hoşgörü iklimi yerini hor görüye bıraktığı bir millet, memleket olduk.