İmamoğlu: Modeli tüm ülkede uygulayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili geliştirilen modelin tüm ülkede uygulanabileceğini duyurdu.

İstanbul Bağcılar’da ‘KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler’ projesinin anahtar teslim töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye’ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul’da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız” dedi.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar’da ‘KİPTAŞ Bağcılar Kiraz Evler’ projesinin anahtar teslimi törenine katıldı. İmamoğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.

Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “14 Mayıs’tan, seçimden hemen sonra kentsel dönüşüm bütün Türkiye’ye doğru ve sağlıklı bir modelle yaygınlaşacak. İstanbul’da geliştirdiğimiz modeli bütün ülkede uygulayacağız. O kadar doğru bir model ki şimdiden İstanbul’da uyguladığımız bu modeli şu anda hükümet kopyaladı ve uyguluyor. Bu kötü bir şey değil. Hükümetin kopyalayıp uyguladığı bu modelin aslında biz ilk yaptığımızda, onlar bizi internet sitesi üzerinden “İstanbul yenileniyor” mekanizması kurdunuz diye aşağı çekmeye çalıştıklarında gelin siz de uygulayın demiştik. Biraz geç oldu ama en azından akılları başına geldi. Dolayısıyla yeter ki doğru kopyalansın, doğru uygulansın, hiç önemli değil” dedi.