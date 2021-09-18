İmamoğlu müjdeyi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hattına dair müjdeli haberi vatandaşlarla paylaştı.

Günde yaklaşık 400 bin yolcunun seyahat edeceği hat; açıldığında, Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

Yapımı, eski yönetim tarafından 2017’de durdurulan, yeniden inşası 20 Eylül 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yeni bir aşamaya gelindi. Kentin metro inşaat tarihinde bir ilk olarak, 2 TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) aynı anda görevini tamamladı. Hattın kuzey aksındaki Ümraniye ile güney aksındaki Sahrayıcedit İstasyonlarına ulaşan TBM’lerin geçişi için düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, kentin ulaşım sorununu çözmenin, İstanbul’un en güncel, derin ve önemli problemine çözüm bulmak anlamına geldiğini vurguladı.