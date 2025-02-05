İmamoğlu’na 7 Yıl 4 Aya Kadar Hapis İstemi

İMAMOĞLU HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik söylemleri sebebiyle “terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarıyla karşı karşıya kaldı. Hazırlanan iddianame, İmamoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

AKIN GÜRLEK “MAĞDUR” OLARAK TANIMLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer aldı. İddianamede İmamoğlu’nun paneldeki konuşmasında Gürlek’e yönelik suç unsurları taşıyan ifadeler kullandığı belirtildi. Böylece, İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

GÜRLEK’İN HEDEF HALİNE GELDİĞİ VURGULANDI

İddianamede, Akın Gürlek’in daha önce terör suçlarına ilişkin görevler üstlendiği hatırlatıldı. Gürlek’in, terör örgütü DHKP/C dahil olmak üzere çeşitli terör örgütleri tarafından hedef alınmasının bilindiği kaydedildi. Gürlek’in kimlik bilgileri ve fotoğraflarının sosyal medya ile basında yayımlanarak tehditlerine maruz kaldığına dikkat çekildi. İmamoğlu’nun, konuşmasında Gürlek’i hedef gösterdiği belirtildi.

İFADELERİN SAYGINLIĞA ZARAR VERDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede, İmamoğlu’nun ifadelerinin, kamu görevlisi durumundaki Gürlek’i küçük düşürme amacı taşıdığı vurgulandı. İfadelerin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı ve kişinin saygınlığına zarar vermek üzere olduğu ifade edildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun sözlerinin hukuki korumadan yararlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

İMAMOĞLU’NUN AİLE YAKINLARINA YÖNELİK SÖYLEMLERİ

İddianamede, İmamoğlu’nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı ifade edildi. Bu durumun “tehdit” suçunu oluşturabileceği ifade edildi. İmamoğlu’nun, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bir bilirkişi hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu ve bu sebeple yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği kaydedildi.

İMAMOĞLU’NUN HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’ndan hareketle kamu görevinden yoksun bırakılması istendi. İddianame şu anda ağır ceza mahkemesine değerlendirilmek üzere gönderildi ve mahkeme incelemesi devam ediyor.