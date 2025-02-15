İmamoğlu’na Başkan Adaylığı İçin Davet

KAMUOYUNA YAPILAN ÇAĞRI

CHP’li il belediye başkanları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilen toplantı sonrası yayımladıkları ortak bildirge ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı için göreve çağırdı. Toplantının sonuç bildirgesinde, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’DEKİ KRİZ VE BASKI ORTAMI

Belediye başkanları, bildirgede Türkiye’nin adalet ve ekonomi gibi önemli alanlarda ciddi bir kriz yaşadığını belirtti ve muhalefete yönelik baskıların kaygı verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Siyasi iktidarın yanında yer almayan siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcilerinin ağır bir yargı baskısı altında olduğu ifade edildi.

Bildirgeye göre, özellikle muhalefet belediyelerine yönelik yargı baskısının altı çizildi ve “Siyasi iktidarın tarafında olmayan siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcileri ağır bir yargı baskısı altındadır. Muhalefet belediye başkanlarına yönelik tacizler, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlık, ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır” denildi.

İMAMOĞLU’NA DESTEK VE DAVALAR

Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi yasak ve hapis cezası istenen davalarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, bu davaların “iktidarın İmamoğlu’nu yarış dışı bırakma niyetini açıkça ortaya koyduğu” ifade edildi. İmamoğlu, siyasi baskılara rağmen 4 seçim kazanarak halkın desteğini defalarca kanıtladı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI

Bildirgede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Çağlayan Adliyesi önünde verdikleri birlik görüntüsünün halk için umut kaynağı olduğu belirtildi. Belediye başkanları, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ön seçim kararını desteklediklerini vurguladı. “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı Adayımızı ön seçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir.”

MANŞUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçimde aday olmayacağını açıklayarak parti içindeki birliği ve beraberliği koruma çabasıyla takdir topladı. Bildirgede, Yavaş’a “Ön seçimde aday olmayacağını ancak üyelerin kararına saygı duyacağını belirterek birlik ve beraberliğimizi güçlendiren Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” sözleriyle teşekkür edildi.

EKREM İMAMOĞLU’NA AÇIK ÇAĞRI

Bildirgede, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi baskılara rağmen 4 seçim kazanarak halkın desteğini defalarca kanıtladığı ifade edilerek, “İstanbul’da dört kez seçim kazanarak, muhalefetin sandıkta iktidarı değiştirebileceğini gösteren Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, millet adına göreve davet ediyor ve ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, partimizin geleceğe yürüyüşünü kimsenin bozamayacağını göstermiştir” çağrısı yapıldı.

DERHAL SEÇİM ÇAĞRISI

CHP’li belediye başkanları, bildirgede erken seçim çağrısını yineleyerek mevcut iktidarın halkın sorunlarına çözüm üretemediğini ve sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti. “Ülkemizin sorunlarının çözümü için zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmalı. Erken değil, derhal seçim yapılmalı” denildi.