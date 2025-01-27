İmamoğlu’na Bilirkişi Hakkında Soruşturma Açıldı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği yönündeki iddialarla ilgili bir soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalarda yer alan bilirkişiyi alenen hedef gösterdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, bu durumun, suçlamaların şüphelileri lehine sonuçlanması amacıyla gerçekleştiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, yargı görevini etkileyerek bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye çalışmak ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından resmi bir soruşturma başlattı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun, 31 Ocak Cuma günü saat 09.00’da ifadeye davet edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, bu konuda gereken tespitin yapılmasının ardından, yazılı ve görsel medyada benzeri ifadelerde bulunanlarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne soruşturma başlatılması için talimat verildi.

İMAMOĞLU, BİLİRKİŞİLERİ SUÇLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın toplantısı sırasında bilirkişiyi yanıltıcı rapor hazırlamakla suçladı. Toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “turpun büyüğü heybede” sözüyle ilişkilendirerek düzenlediğini belirten İmamoğlu, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlarla insanların nasıl suçlandığını belgeleriyle sizlere açıklayacağım.” dedi.

İmamoğlu, sözlerinin devamında, kendisine karşı açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının, belirli bir bilirkişinin devreye girmesiyle değiştiğini savundu. Kendi aleyhine olmayan raporlar esas alınarak suçlandığını ve ilgili bilirkişilerin açılan her davada atandığını öne sürdü. İmamoğlu, “Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiriyorsa, savcıların durumu bize bağlama arzusu varsa bilin ki maharetli bilirkişi de o dosyaya hemen dahil oluyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar üzerine savcılık derhal harekete geçerek bir soruşturma başlattı.