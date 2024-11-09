İmamoğlu’na Cevap Veren Hatay Valisi

SİYASET VE YALANLARA CEVAP

Vali Masatlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bugün biz buraya geldik diye şehrin Valisi de Büyükşehir Belediye Başkanı da izne çıktı” demesine yanıt verdi. Masatlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herkesin kendi sorumluluğuna odaklanması gerektiğini ifade etti.

DEPREM SONRASI HİZMET VE SORUMLULUK

“Tanımadığımız bir kişi, bölgeye ara sıra siyaset yapmak ve ‘deprem turisti’ olarak gelen biri, bugün şahsıma yönelik yalan ve yanlış ifadelerde bulunmuştur.” diyen Vali, sözlerine şu şekilde devam etti: “6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük felaketten bu yana, gece gündüz demeden sahada aktif bir idareci olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şahsi meselemdir.’ diyerek bize emanet ettiği kadim şehir Hatay’ımıza onur ve kararlılıkla hizmet ediyorum. Aziz milletimiz, kimin hangi koşullarda kaçamak işler yaptığını ve sorumluluklarından nasıl kaçtığını çok iyi biliyor.”

SİYASİ ÇIKAR PEŞİNDE OLANLARA MESAJ

Vali Masatlı, depremin ilk günlerinden itibaren Hatay’ın her bir karış toprağına emek veren biri olarak, “Yalan ve iftiralarla halkı provoke etmeye çalışanların bu şehre hiçbir katkısı olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını hatırlatmak isterim.” dedi. Ayrıca, Hatay’da Koordinatör Valilik yaptığı dönemde, deprem sırasında 112 Deprem Koordinasyon Merkezine gelen bu kişiyle görüşen kişinin kendisi olduğunu belirtti.

GÖREVİN BAŞINDAYIZ

“Milletimizin bizden beklentisi nettir ve bu doğrultuda sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin aksine, bizler görevimizin başındayız.” diyen Masatlı, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için mücadelelerinden asla taviz vermeyeceklerini vurguladı. “Herkes kendi işine baksın” diyerek sözlerini tamamladı.