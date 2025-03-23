İmamoğlu’na Destek İçin “Dayanışma Sandığı” Konuldu

EKSENİ DEĞİŞTİREN BİR OLAY

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla düzenlenecek ön seçim için sandık başına gitme kararı aldı. Bu süreçte, İmamoğlu’na destek amacıyla oy kullanacak olan vatandaşlar için “Dayanışma Sandığı” adıyla ek bir sandık oluşturuldu.

SANDIKLAR HAZIR, OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Bugün saat 08.00 itibarıyla Türkiye genelinde 81 ilde açılan toplam 5 bin 600 sandıkta oy verme işlemi başladı ve bu süreç saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy verme işlemlerine katılanlardan biri de ünlü şarkıcı Hatice oldu. Hatice, sandık başına giderken seçtiği kıyafet kombinle dikkat çekti.