İmamoğlu’na Destek İçin Saraçhane’de Toplandılar

TOPLUMSAL TEPKİLER VE İMAMOĞLU’NA DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının hemen ardından, Saraçhane’deki belediye binası önünde bir araya gelen kalabalık duruma karşı tepki gösteriyor. Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kalabalığa yapmış olduğu konuşmanın ardından, grup olaysız bir şekilde dağıldı.

GENÇTEN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT SÖZLER

İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’ye gelen ve evine dönmeyen bir genç, Özgür Özel’e sert eleştirilerde bulundu. Genç, “Kalkıp gelsene, şuraya CHP’yi yığsana ya” şeklinde seslenerek, “Sizin adamınız içeride, İBB Başkanınız içeride, cumhurbaşkanı adayınız içeride… Sizin bu yaptığınız ne? Evinizde oturup çay mı içiyorsunuz? Ne yapıyorsun abi artık? Otobüsleri kaldırsana örgütlerden şuradan buradan. Buraya bir yemek getir, hoparlör koy, bir şey yap. Evinde oturma ya! Özgür Özel ayağa kalk ayağa.” ifadelerini kullandı.