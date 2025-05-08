İmamoğlu’na Erişim Engeli Faşizmdir

İMAMOGLU’NA GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİNE TEPKİ

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına getirilen erişim engeline ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Karaca, “İmamoğlu’na kurulan bu ceza mimarisi, rejimin korkusunun hacmini de gösterir. Ama bilinmelidir ki bu rejim, hapsettikçe büyütüyor, susturdukça çoğaltıyor o sesi…” ifadelerini kullandı.

ADALATSIZLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, X hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu’nun hesabına yöneltilen engelin arkasındaki nedenlere dikkat çekti. “Sahte bir diploma parodisiyle başlayıp adaletin, hukukun ve nihayet ifade hürriyetinin ifazına dönüşen operasyonlar, bir rejim karartmasına döndü” diyerek durumu eleştirdi.

DİJİTAL SÜRGÜN POLİTİKASI

İmamoğlu’na yapılan erişim engelini dijital sürgün politikası ve siyasal soyutlama olarak nitelendiren Karaca, “İmamoğlu’na yapılan, sandığa düşman rejimin dijital darbesidir. Rejimin, siyasal muhalifini kamusal hafızadan da silmeye çalışmasıdır” açıklamasında bulundu. Karaca, “Görünmez kılmak, var olanı yokmuş gibi göstermek, faşizmin en sinsi biçimidir” dedi.