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İmamoğlu’na Hakaret Suçlaması Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 23 Mart’ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle bu işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi. Bu süreç, yasal çerçeve içinde yürütülüyor ve İmamoğlu’nun durumu ile ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

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