İmamoğlu’na Polis Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İmamoğlu ile birlikte ona yakın birçok isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 99 kişinin tamamı da belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024 tarihinde tekrar yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin bünyesinde yer alan İlbak Holding’in ortakları Mustafa İlbak, Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf ve Ali İlbak yer alıyor. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında CNBC-e’nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da dikkat çekiyor. Ayrıca gözaltı sayısının artmasının mümkün olduğu ifade ediliyor.
HESAPTAKİ İSİMLER
Gözaltına alınan bazı isimlerin listesi ise aşağıdaki gibidir:
1- Tuncay Yılmaz
2- Fatih Keleş
3- Emrah Bağdatlı
4- Mustafa Nihat Sütlaş
5- Murat Kapkİ
6- Orçun Muhittin Yılmaz
7- Hüseyin Köksal
8- Adem Soytekin
9- Ali Nuhoğlu
10- Ertan Yıldız
11- Ali Gül
12- Zafer Gül
13- Serdal Taşkın
14- Barış Kılıç
15- Servet Yıldırım
16- Mehmet Erdoğan
17- Güldem Işık
18- Ceyda Kiryak
19- Kadir Öztürk
20- Ömür Yılmaz
21- Merthan Açıl
22- Tolga Özgen
23- Erhan Uslu
24- Hakan Atınç Dayıgil
25- Murat Kanbur
Liste bu şekilde devam ediyor ve diğer 99 ismin tamamı da operasyondan etkilenmiş durumda. Gözaltı süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.