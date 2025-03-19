İmamoğlu’na Polis Operasyonu: Gözaltılar Gerçekleşti

İBB BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İmamoğlu ile birlikte ona yakın birçok isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 99 kişinin tamamı da belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024 tarihinde tekrar yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin bünyesinde yer alan İlbak Holding’in ortakları Mustafa İlbak, Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf ve Ali İlbak yer alıyor. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında CNBC-e’nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da dikkat çekiyor. Ayrıca gözaltı sayısının artmasının mümkün olduğu ifade ediliyor.

HESAPTAKİ İSİMLER

Gözaltına alınan bazı isimlerin listesi ise aşağıdaki gibidir:

1- Tuncay Yılmaz

2- Fatih Keleş

3- Emrah Bağdatlı

4- Mustafa Nihat Sütlaş

5- Murat Kapkİ

6- Orçun Muhittin Yılmaz

7- Hüseyin Köksal

8- Adem Soytekin

9- Ali Nuhoğlu

10- Ertan Yıldız

11- Ali Gül

12- Zafer Gül

13- Serdal Taşkın

14- Barış Kılıç

15- Servet Yıldırım

16- Mehmet Erdoğan

17- Güldem Işık

18- Ceyda Kiryak

19- Kadir Öztürk

20- Ömür Yılmaz

21- Merthan Açıl

22- Tolga Özgen

23- Erhan Uslu

24- Hakan Atınç Dayıgil

25- Murat Kanbur

Liste bu şekilde devam ediyor ve diğer 99 ismin tamamı da operasyondan etkilenmiş durumda. Gözaltı süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi önem taşıyor.