İmamoğlu’na Savcılıktan Soruşturma Başlatıldı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle re’sen bir soruşturma başlatıyor. Bu durum, İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından gelişen önemli bir olay olarak kayıtlara geçiyor.

DETAYLAR AÇIKLANIYOR

Söz konusu basın toplantısında İmamoğlu’nun ne tür ifadeler kullandığı ve bu ifadelerin sebep olduğu durumlar üzerine başlatılan hukuki süreç, ilginç gelişmelere yol açabilir. Şu an için olayın detayları konusunda yürütülen soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.