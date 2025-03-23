İmamoğlu’na Yolsuzluk ve Suç Örgütü Suçlaması

GÖZALTINA ALMAN İMAMOĞLU’NA İKİ AYRI SORUŞTURMA

“Terör örgütüne yardım” ve “İBB’de yolsuzluk” iddiaları kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, her iki soruşturmada ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık, İBB’deki “yolsuzluk” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun “suç örgütü lideri olduğu” iddiasında bulundu. Sevk yazısında, İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında 18 Ekim 2024 tarihinde re’sen soruşturma başlatıldığına değinildi. Şüphelilerin birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler gerçekleştirdiği, doğrudan temin veya hizmet alımı kapsamındaki işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemleri içerinde oldukları iddia edildi.

ORGANİZASYON YAPISI VE SUÇLAMALAR

Sevk yazısında, “örgütün hiyerarşisi” başlığı altında, “örgütün tek söz sahibi olmakla birlikte, örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiği, örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantılar yapılarak, ihale verilecek şirketlerin önceden belirlenerek, ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği” belirtildi. İmamoğlu’nun liderliğinde, Ongun’un yöneticiliği yaptığı yapıda Medya A.Ş ve Kültür A.Ş üzerinden ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihalelerle kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü öne sürüldü. Ayrıca, yöneticiliğini Fatih Keleş’in yaptığı yapıda rüşvet yoluyla iş adamlarına ihale ayrıcalıkları sunulduğu ve Keleş’in, belediyeden alacaklarını tahsil eden iş adamlarından “komisyon” adı altında paralar talep ettiği iddia edildi.

İMAMOĞLU’NUN SORUMLULUKLARI VE SUÇLAR

Yazıda, “İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün temellerinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığı” öne sürülürken, İmamoğlu’nun bu süreçte kendisine tabi olan kişileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediyenin çeşitli birimlerine yerleştirdiği ifade edildi. Belediyeden ödeme alan iş adamlarının, İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaatlara para aktardıkları ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği iddialarına yer verildi. Öte yandan, iş insanlarından para talep edildiği, para vermeyenlere idari yaptırımlar uygulandığı iddia ediliyor.

KAMU ZARARI VE ORGANİZE SUÇLAR

Yazıda, 2021-2023 yılları arasında birçok ihale ve usulsüz faaliyet sonucunda kamu zararına yol açıldığı, suçların sürekli hiyerarşik yapı içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. İlgili kişilerin sözleşmelere aykırı davranışları nedeniyle para cezaları uygulanmadığı, bu nedenle kamu zararına yol açıldığı ifade ediliyor. Özel mülkiyete konu reklam alanlarının kiralanması için izin alınması süreci de eleştirilerek, Kültür A.Ş’nin bu konuda muvazaalı sözleşmeler imzalayarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

SONUÇ VE İDDİALAR

Yazıda, imara aykırı yapılaşmalara karıştığı, gayrimenkul alımları yaptığı ve elden nakit para aldığı iddiaları da yer aldı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’nun ön raporlarına dayanan yazıda, “Örgüt kurucu ve yöneticisinin örgüt bünyesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu olacağı” vurgusu yapıldı. İmamoğlu’nun “Suç Örgütü Kurma, Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, Nitelikli Dolandırıcılık, İrtikap, Suç Gelirlerini Aklamak, Haksız Mal Edinme ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işlediği” yönünde kuvvetli bir suç şüphesi bulunduğu belirtildi.